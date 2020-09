Homem é preso ao ser flagrado com duas armas dentro de caminhonete

De acordo com a polícia, chegou pelo Copom uma ocorrência de ameaça envolvendo um revólver em Araçatuba (SP) e que o autor conduzia a caminhonete.

A Polícia Militar de Guararapes abordou o motorista quando ele entrou na cidade. No veículo, foi localizada uma pistola calibre 9 milímetros, municiada, mas documentada.

Porém, ele também portava no veículo um revólver calibre 38, e numeração suprimida, municiado com seis cartuchos intactos e uma cartela contendo mais 10 cartuchos.

Ele foi conduzido para a delegacia de Guararapes e o delegado ratificou a prisão em flagrante pelo porte do revólver 38 com numeração suprimida, permanecendo o indiciado à disposição da Justiça. Todas as armas, munições e o documento da pistola foram apreendidos.