Garotinha moradora de Andradina e amiguinha morrem afogadas em Inocência, MS

TRAGÉDIA

INOCÊNCIA/MS – Uma tragédia se abateu sobre duas famílias neste domingo, 13, uma delas moradora na cidade de Andradina/SP, quando, por razões a serem apuradas pela Polícia Civil, duas garotinhas que tinham menos de 3 anos cada uma, morreram afogadas quando passeavam em um pedalinho em um rio de uma fazenda onde a avó de uma delas reside, em Inocência/MS. O corpo da garotinha de Andradina e sua família devem chegar ainda na noite deste domingo na cidade. Ainda não se tem horário de velório e sepultamento.

A tragédia em família aconteceu quando os pais da garotinha, o enfermeiro Anderson Vilela, também conhecido por “Careca”, e sua esposa, Milena de Brito, passavam um final de semana com a mãe de Milena em uma fazenda de nome Itú-Guaçu, localizada no município de Inocência/MS

Em determinado horário deste domingo (13), Anderson e Milena, junto com sua filhinha Maria Luiza e uma amiguinha dela de nome Antonela, foram dar um passeio em um pedalinho em um rio que passa nos fundos da propriedade.

Quando estavam a uma certa distância da margem, ainda por motivos a serem apurados pela Polícia Civil da cidade, o pedalinho teria virado e derrubado todas as pessoas na água. Como não usavam coletes salva vidas, conforme informações que chegaram até a redação, as meninas sumiram rapidamente nas aguas e, mesmo com as sucessivas tentativas de seus pais as salvarem, elas acabaram se afogando.

Em choque, Anderson e Milena precisaram ser encaminhados ao hospital da cidade e ficaram em observação depois de medicados. Já em condições de dar um esclarecimento do que aconteceu, ele publicou um vídeo em sua rede social, informando que o corpo de sua pequena Maria Luiza deve chegar a noite em Andradina.

A outra garotinha, de nome Antonela, seria filha de criação da moradora da fazenda, que é mãe de Milena de Brito e avó de Maria Luiz. Ela teria familiares na cidade de Castilho/SP.

Milena de Brito é ex-secretária da Paróquia Nossa Senhora das Graças e Anderson Vilela Santos (Ministro da Palavra) – Encontritas ECC.

O Mil Noticias, através do repórter Manoel Messias, envia seu apoio e força para as duas famílias enlutadas neste momento doloroso e o desejo de que Deus possa aplacar essa dor que tomou conta do coração de todos, principalmente pais, mães e familiares.

Também deixa aqui aberto o espaço para caso algum familiar queira se pronunciar sobre os fatos.