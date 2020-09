Ossada humana é encontrada perto de conjunto habitacional

DRACENA – Por volta de 16:00 Horas de segunda-feira (7), funcionários de uma Usina que combatiam um fogo em Canavial e em uma APP (Área de Preservação Permanente), se depararam com uma Ossada Humana.

Segundo informações obtidas no local pela reportagem, cerca de dez trabalhadores presenciaram o fato no local, Fazenda Aparecida do Agnelo, que está localizada há aproximadamente um km. do Conjunto Habitacional Nossa Senhora Aparecida no Jardim Brasilândia em Dracena.

Aparentemente já faz um bom tempo que ocorreu a morte da pessoa. Pendurado em um galho ao lado, existia uma armação de Bambu de uma Pipa (Papagaio), que não se sabe se tem a ver com a Ossada.

Policiais Militares de Dracena estiveram no local que foi preservado até a chegada de um Delegado e Policiais Civis. A Polícia Técnica também compareceu para colher dados e apresentar laudo, para tentar localizar quem é a pessoa.

Fonte: Jorgezanoni.com.br