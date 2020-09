Bombeiros utilizam 100 mil litros de água para controlar incêndio na antiga Cobrac

ANDRADINA – O Corpo de Bombeiros precisou de quase 4 horas de trabalhos exaustivos e aproximadamente 100 mil litros de água para aliviar o fogo que tomou conta de um depósito de lenha existente dentro do terreno onde estão instalados os silos da antiga Cobrac, no início da estrada vicinal Emitério Castilho, ao lado do antigo bosque municipal. As chamas consumiram toda a lenha estocada até o dia seguinte, em mais de 24h de incêndio.

Tudo indica que indica que um incêndio iniciado na vegetação ao lado do antigo lixão tenha causado faíscas que provocaram o enorme incêndio no eucalipto bastante ressecado pela seca que assola boa parte do país, principalmente alguns estados das regiões sul, sudeste e centro oeste do pais.

Para piorar a situação, as chamas destruíram parte da fiação elétrica, impedindo o acionamento da bomba do hidrante existente dentro da empresa, obrigando os bombeiros a abastecerem o caminhão tanque o e auto bomba por diversas vezes.

Somente com a remoção da pilha de madeira de eucalipto foi possível agir mais profundamente nas chamas, jogando água no foco principal do incêndio. Porém, o telhado do galpão que protegia a lenha já estava bastante afetado. O prejuízo foi considerável.

Próximo das 18h os bombeiros deram por seguro o local, retornando para o quartel depois de 4h de trabalho muito árduo.

FOGO NO BOSQUE

Próximo das 21h, a reportagem foi acionada para comparecer nas dependências do antigo bosque onde chamas estavam destruindo arvores centenárias. Novamente os bombeiros foram acionados e através de um portão lateral do clube Funsep, puderam efetuar o trabalho para combater as chamas. Pelo menos 5 árvores já estavam comprometidas.

FOGO NO BAIRRO FORMOSA

Com esse período de grande estiagem, o Corpo de Bombeiros de Andradina tem atendido um grande número de focos de incêndio. No mesmo final de semana os bombeiros atenderam focos muito grandes de incêndio nos municípios de Castilho, próximo da Usina Viralcool, no bairro Formosa, em Guaraçaí, onde uma família de origem japonesa teve destruído tudo aquilo que construiu ao longo de 65 anos de vida naquela localidade rural. Também na estrada que liga Guaraçaí à Murutinga do Sul entre outros grandes incêndios.

Em todas as ocasiões os bombeiros contaram com a valiosa cooperação as brigadas de incêndio onde ela existia, além do apoio dos caminhões pipas das usinas Raizen/Gasa, Viralcool, Ipê e até de tratores com tanques de água. Os prejuízos são incalculáveis, porém, felizmente, nenhuma vida humana foi perdida nessas ocasiões.