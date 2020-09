Caminhão tomba em ribanceira em Parapuã

PARAPUÃ – A Polícia Rodoviária foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na madrugada de segunda-feira (31), na Rodovia Assis Chateaubriand, a SP-425, em Parapuã.

A ocorrência, do tipo tombamento, envolveu um conjunto de transporte de carga, caminhão e semi-reboque, que transitava no sentido Rinópolis a Martinópolis, quando houve a perda da direção por parte do condutor e consequente tombamento do veículo.

O condutor, um homem de 54 anos, não sofreu ferimentos. O veículo permaneceu no local, uma ribanceira de difícil acesso, onde aguardava equipamentos específicos para sua retirada. O trânsito local não sofreu consequências.

Fonte: G1