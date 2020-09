Polícia Civil prende homem com armas de fogo e munições

JUNQUEIRÓPOLIS – A Polícia Civil de Junqueirópolis prendeu na manhã desta terça-feira (01), um indivíduo que mantinha em sua posse (no interior de sua residência), duas armas de fogo e farta munição.

No curso de investigações sobre a prática de tráfico de drogas no município, policiais civis realizaram uma incursão na residência do investigado e ao ser questionado, revelou que possuía uma arma de fogo para sua proteção e autorizou que os policiais realizassem busca no imóvel.

Durante os trabalhos de busca e apreensão, no entanto, foi localizada outra arma e munição.

Diante das circunstancias foi exarada voz de prisão ao investigado e o mesmo foi conduzido à presenta da Autoridade Policial que iniciou os procedimentos de Polícia Judiciária pertinente.

O autuado já havia cumprido pena por tráfico de armas e por assalto e não resistiu à prisão. Ele será autuado por posse ilegal de arma de fogo.

Fonte: G1