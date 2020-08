Tremor de terra assusta moradores da Bahia

ITAGIBÁ/BA – Na manhã deste domingo (30) moradores de Ipiaú e do distrito de Japumirim, município de Itagibá, relataram ter sentido um tremor de terra. O mesmo relato aconteceu na manhã de hoje em várias cidades da Bahia, especialmente na região do Recôncavo, Vale do Jiquiriçá e Baixo sul: Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Alagoinhas, dentre outras.

O tremor teve intensidade inédita, uma vez que chegou a assustar moradores em Santo Antônio de Jesus que deixaram suas casas temendo desabamentos.

O abalo foi especialmente sentido em moradores de apartamentos, que notaram o tremor nos móveis, lustres e camas.

Em Ibirataia há relatos de moradores que perceberam o tremor já desde as primeiras horas da manhã.

Na cidades do recôncavo, moradores comentam que desde quarta-feira (26) tem notado abalos. Neste domingo, conforme relatos, os tremores foram precedidos de estrondos.

Fonte: terrabrasilnoticias.com