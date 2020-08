Veículo furtado é encontrado capotado em canavial às margens de rodovia

DRACENA – A Polícia Militar localizou capotado na manhã de sexta-feira (28), no Km 4 da Rodovia Byron de Azevedo Nogueira, o VW Gol, na cor verde, ano 1996, que havia sido furtado durante a madrugada do mesmo dia na região central de Dracena. Provavelmente o ladrão perdeu o controle na fuga, capotou e destruiu o veículo. O autor do crime não foi localizado. Os proprietários ficaram com o prejuízo. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

O FURTO

O furto do Gol aconteceu em frente uma residência localizada na Rua Thomé de Souza, entre as Ruas Marechal Deodoro da Fonseca e Fernão Dias na região central em Dracena.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Site Jorge Zanoni junto aos proprietários do veículo, próximo das 02h30 de sexta-feira (28), eles ouviram os cachorros latirem e quando foram observar, o veículo estava sendo levado pelo bandido, chegaram a ver, mas nada puderam fazer. O carro estava estacionado na rua.

Em seguida o furto foi comunicado à Polícia Militar, que realizou buscas em vários bairros, porém, não localizou a princípio o veículo e muito menos o autor, ou autores do crime.

Já próximo da manhã de sexta-feira, por volta de 08h, houve uma denúncia de que no Km 4 da Rodovia Byron de Azevedo Nogueira, havia um veículo capotado, que provavelmente o condutor perdeu o controle de direção, arrebentou uma cerca e foi parar ao lado de um canavial, á direita da estrada no sentido Dracena à Ouro Verde.

A Polícia Militar compareceu ao local, bem como a Perícia Técnica, porém o motorista que estava conduzindo o veículo e provável autor do furto, não foi localizado. (Com informações do site Jorgezanoni.com.br)