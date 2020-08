12° BAEP localiza em Araçatuba três tratores furtados em Guararapes

ARAÇATUBA – O 12º BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia, deteve para averiguação na manhã de sexta-feira (28), o casal W. L. S. e L. M. L., residentes em Araçatuba, suspeitos de estarem envolvidos no furto de três tratores ocorrido na madrugada de quinta-feira (27), próximo ao município de Guararapes. Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde, após a autoridade tomar ciência dos fatos, elaborou boletim de ocorrência de natureza localização e apreensão dos tratores, e colocados em liberdade. A Polícia Civil vai investigar o grau de envolvimento deles no crime.

A detenção do casal aconteceu durante patrulhamento de Ações Especiais de Polícia, pelo município de Araçatuba, quando, próximo da Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, km 55 + 100 metros, os policiais do BAEP recebemos denúncia de que próximo a Lagoa 3 X, na mesma rodovia, havia um casal no interior de um veículo GM Corsa, de cor prata, e que o homem teria participado de um furto de 3 tratores ocorrido na madrugada anterior.

A equipe deslocou-se em direção da Lagoa 3X, e foi avistado o veículo saindo do carreador do canavial, sentido a rodovia, havendo um acompanhamento ao veículo, sendo possível a abordagem no KM 55. Ao serem questionados sobre os fatos, o casal deu versões desencontradas.

Diante da situação, foi solicitado apoio das demais viaturas do BAEP por terra e também apoio do Helicóptero Águia, que após sobrevôo pelo canavial, localizou próximo os 3 tratores cerca de 1km mato adentro. Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde, após o delegado tomar ciência dos fatos, elaborou boletim de ocorrência de natureza Localização e Apreensão,

Foram apreendidos: 3 Tratores da marca, John Deere; 1 aparelho celular, marca Samsung, modelo J4, de cor preta; – 1 aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, de cor preta.