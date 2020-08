Técnico agrícola é preso em Ilha acusado de tráfico e posse ilegal de arma de fogo

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar prendeu na noite de quinta-feira (27), um técnico agrícola de 21 anos, acusado de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, ao ser surpreendido com várias porções de cocaína, além de uma espingarda cal.12 marca Boito sem numeração aparente, além de 16 munições do mesmo calibre e outra calibre .38. Encaminhado para a Delegacia de Polícia do município, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de reforço por Ilha Solteira, quando os policiais 1° Sgt PM Fernandes, Cb PM Oberdan e Cb PM Gomes, receberam denúncia de que o indivíduo identificasdo apenas por “C.”, iria realizar entrega de certa quantidade de drogas próximo ao “bar Point”.

Os policiais militares foram então ao local indicado e avistaram o veículo do denunciado, sendo que ele estava em pé e do lado de fora. Ao visualizar a viatura militar dispensou um objeto no chão, que os policiais foram conferir o que era e constataram ser uma porção de cocaína, embalada e pronta para a venda.

Dentro do veículo abordaram uma mulher e com ela encontraram R$ 130,00 em dinheiro, tendo ela confirmado que R$ 50,00 lhe pertenciam e que os outros R$ 80,00 pertenciam ao acusado.

Com apoio do 1° Ten PM Liberato, Cb PM Sanches, Cb PM Souza e Cb PM Léo, as equipes foram para a residência do indiciado e efetuada uma busca domiciliar, durante a qual encontraram 01 cartucho cal.38, intacto, marca CBC, 16 munições intactas cal.12, marca CBC e 04 porções de cocaína idênticas àquela que foi dispensada por “C.” no local da abordagem.

Ainda atrás do guardarroupas, entre a parede do quarto, encontraram uma espingarda cal.12, marca Boito, sem numeração aparente e desmuniciada.

Diante dos fatos e do material ilícito localizado, foi dada voz de prisão em flagrante ao acusado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, capitulado no artigo 33 da lei 11.343/06 e pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, capitulado no artigo 16 da lei 10.826/03.

Encaminhado à Delegacia de Polícia de Ilha Solteira, o delegado plantonista ratificou a voz de prisão, encaminhando-o à cadeia pública de Pereira Barreto, onde aguardou a decisão do juiz para saber se responde ao processo preso ou em liberdade, já que não está havendo audiência de custódia devido à pandemia do coronavirus.