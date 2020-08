Petiscaria Nova Opção prestou homenagem no Dia dos Pais

ANDRADINA – Como sempre faz em datas especiais, a Petiscaria Nova Opção prestou homenagens aos pais pelo seu dia no último domingo (09), oferecendo uma variada qualidade de produtos aos clientes que por la compareceram no sábado (09) e no próprio domingo, quando foram serviços almoço e jantar a todos eles com um preço pra lá de especial. Para completar, o parquinho da praça do bairro onde estão instalados vários brinquedos havia sido inteiramente limpa e a criançada pode brincar para valer.

Para saborear o menu, proprietários e colaboradores da Petiscaria Nova Opção prepararam e os clientes tiveram a sua disposição peixada completa ou simples, porções de peixe frito: pequena média ou grande, com espécies do peixe Piapara, costelinha de Pacu, peixes ao molho, ensopado, parmegiana, além de aquela cerveja gelada, refrigerantes, suco natural e água gelada.

Agora que a cidade de Andradina está na fase amarela, já que a macrorregião de Araçatuba, a qual Andradina está inserida na regional de Saúde, comércios como a petiscaria, podem servir na modalidade presencial até as 23h. Depois o atendimento ainda continua, porém, no sistema delivery. Vale lembrar que o atendimento ao público tem início às 18h. Muitas pessoas estão chegando cedo ao local, para aproveitar mais horas de lazer em família.

Outras datas especiais já estão sendo analisadas para a realização das mesmas promoções, mas vale salientar que, quase todo final de semana há a oferta de um prato especial com preso ainda mais especial. Vale a pena ir e conferir os pratos oferecidos aos clientes e amigos. A Petiscaria Nova Opção está localizada ao lado da Praça Walter Ramalho, no cruzamento da rua Bandeirantes, com Av. Moura Andrade, no bairro Santa Cecília.