Ladrões furtam carretinha utilizada por podador de árvores em Murutinga

MURUTINGA DO SUL – A Polícia Militar registou na madrugada de quinta-feira (16), o furto de uma carretinha utilizado por um podador de árvores residente na rua Rosa de Lucas Covre, na cidade de Murutinga do Sul. Segundo familiares, ela é a única que eles tem pra trabalhar. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia e deve ser investigado na tentativa de localizar o autor do crime.

Conforme postagens de familiares do podador de árvore, ele sempre deixa a carretinha encostada em frente de sua casa, e desta vez não foi diferente. Porém, ao acordar na manhã de quinta-feira, 16, constataram que a mesma havia sido furtada.

Grupos do Programa Vizinhança Solidária de Murutinga do Sul, Andradina e Guaraçaí, além de amigos da família compartilharam o fotos da carretinha, anunciando o furto e solicitando que denunciem ao 190 se alguém descobrir alguma coisa que possibilite resgatar o veículo de trabalho.