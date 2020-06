Campanha do Agasalho tem foco em doação de roupas infantis e apoio ao Covida em Andradina

ANDRADINA – O Fundo Social de Solidariedade do Governo de Andradina fez recentemente o lançamento oficial da Campanha do Agasalho 2020, com a presença da prefeita Tamiko Inoue.

Segundo explica a presidente do Fundo Social, Mirtes Kobayashi, a campanha tem objetivo de arrecadar cobertores, casacos, calças, blusas e demais itens do vestuário para as pessoas em vulnerabilidade social atendidas pelo CRAS I, II e III e ainda CREAS e em situação de rua do município.

O Fundo disponibilizará cem caixas, doadas pela empresa Citroplast, em diversos pontos pela cidade como bancos, lojas e prédios públicos.

O tema de 2020 é “Ajude nossas crianças, doe preferencialmente roupas infantis”. “Este ano o trabalho está focado em arrecadar peças infantojuvenis, que é a demanda que identificamos prioritariamente. Agradeço imensamente a todos os colaboradores e parceiros, como a Citroplast que forneceu as caixas”.

Outra novidade é que a campanha também apoia o projeto Covida, uma parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo que está recebendo doações neste período de pandemia do coronavírus.

Também participaram do ato a Secretária de Promoção e Assistência Social, Luciane Malheiro Dourado, e a membro do Conselho Municipal do Fundo Social de Solidariedade, Andreia Sakimoto.

Secom/Prefeitura