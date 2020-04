Três pessoas morreram nesta semana em Três Lagoas em confronto com a PM

TRÊS LAGOAS/MS – Três homens morreram essa semana depois de entrarem em confronto com a Polícia Militar de Três Lagoas, ao serem surpreendidos cometendo atos criminosos e resistirem a ordem de prisão. O primeiro confronto aconteceu na terça-feira, 21, culminando na morte de dois infratores da lei e o segundo foi na quarta-feira, 22, quando um rapaz cometeu um assalto e também resistiu aos policiais militares que atendiam a ocorrência. Os casos foram registrados nas respectivas Delegacias de Polícia e inquéritos foram abertos para apurar as circunstâncias em que ocorreram.

PRIMEIRO CONFRONTO

Dupla é morta em troca de tiros com a polícia na tentava introduzir drogas e armas em presídio

Uma equipe de Força Tática da Polícia Militar surpreendeu na manhã de terça-feira, 22, Antônio César, conhecido por ‘Tony Cowtry’, de 22 anos e Marcos Rodrigues Figueiredo Silva, de 31 anos, quando tentavam introduzir armas e drogas na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. Os dois estavam em uma moto CBX 250 Twister, de cor amarela, nos fundos do Estabelecimento Penal.

Durante as buscas, os policiais enfrentaram dificuldades em caminhar por certa distância com a viatura, e precisaram caminharam até uma área mais limpa ao lado da mata, quando alguns metros depois se depararam com a dupla.

Os dois homens estavam armados, um deles com um revólver calibre .32mm e uma pistola calibre 765mm. Um dos homens ainda levava uma mochila de cor azul nas costas. Eles não respeitaram a ordem de parada, e passaram a efetuar disparos. Os policiais revidaram os tiros e acabaram alvejando a dupla.

Uma equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) compareceu ao local e atestou o óbito dos dois acusados. “Tony Cowtry”, já era conhecido nos meios policiais.

Quando os policiais averiguaram o conteúdo da mochila, foram encontradas duas garrafas plásticas contendo em seu interior 14 porções de maconha, embaladas prontas para a venda, quatro tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1.700 kg, dois celulares da marca Samsung, embalados em plástico bolha, um fone de ouvido de cor branca. Todo o material ilícito foi apreendido pela Polícia Civil.

SEGUNDO CONFRONTO

Jovem morre em nova troca de tiros com a Força Tática em Três Lagoas

Adailton Farias de Freitas, de 23 anos, morreu durante uma troca de tiros com a polícia na tarde de quarta-feira (22), quando equipes da Força Tática foram acionadas para atender uma ocorrência de assalto no bairro Carandá. Com a chegada dos policiais no bairro, houve o confronto e o jovem acabou sendo alvejado. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos. (com informações do site Castilho Verdade)