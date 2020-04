Acidente entre Pálio e ônibus rural provoca a morte de 7 pessoas

SERTÃOZINHO – Os sete amigos mortos no domingo (19) em um acidente na volta para casa após uma festa foram enterrados nesta segunda-feira (20) em Sertãozinho (SP).

Por causa do decreto com medidas para barrar o avanço do novo coronavírus, os velórios serão realizados com duração e número de participantes reduzidos. A previsão é que os corpos comecem a ser velados às 7h.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas são:

. Mateus Henrique Sclaunick, de 23 anos

. Ailton Soares da Silva, de 36 anos

. Maycon Douglas Pereira de Carvalho, de 26 anos

. Daniela Genari Santos, de 15 anos

. Isadora Vasconcelos da Silva, de 17 anos

. Beatriz Vasconcelos Ferreira, de 19 anos

. Jefferson Luis dos Santos Meira, de 30 anos

Familiares das vítimas não quiseram comentar o acidente de domingo. Isadora e Beatriz eram primas.

Colisão após festa

O acidente aconteceu no início da manhã de domingo, 19, na estrada vicinal Alcídio Balbo. Segundo o delegado Rodrigo Bortoletto, os sete amigos estavam no carro que bateu de frente com um ônibus de trabalhadores rurais.

Os ocupantes do Palio morreram no local. O motorista do ônibus, Vanderlei Aparecido Armelindo, disse que não houve tempo de desviar, uma vez que o veículo invadiu a pista contrária em uma curva. Armelindo fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo.

De acordo com o delegado, a festa da qual o grupo participou aconteceu em uma chácara no bairro Colinas de São Pedro, mas o endereço ainda não foi localizado.

Por causa dos decretos estadual e municipal com medidas contra a Covid-19, eventos foram proibidos. “Ele [organizador] pode responder por ter servido bebida a adolescentes e por ter promovido a festa clandestina”, diz Bortoletto.

A Prefeitura de Sertãozinho informou que nenhuma denúncia sobre a festa foi registrada pela Guarda Civil Municipal (GCM) entre a noite de sábado (18) e a manhã de domingo.

Equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio da concessionária Entrevias, fizeram o resgate.

O delegado afirma que não foi encontrada bebida alcoólica no carro, mas há indícios de que o motorista estava bêbado. Por causa do estado dos corpos, a polícia não informou quem estava ao volante.

O boletim de ocorrência foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A perícia esteve no local. Exames feitos no IML devem apontar se as vítimas consumiram bebida alcoólica.