Ex que matou esposa com tiro na testa foge para Campo Grande e é preso pela PM após 18 horas

Ao G1 a delegada Jennifer Estevam, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) disse que o suspeito foi levado para uma cela da delegacia e o flagrante está sendo feito no decorrer desta tarde, sendo que uma coletiva para a imprensa ocorrerá às 17 horas.

“A PM de Água Clara e daqui fizeram uma operação conjunta e o prenderam. Ele veio para delegacia e o flagrante está sendo lavrado pela Deam neste momento. Não tenho maiores detalhes, porém, a princípio, ele não estava em posse da arma do crime”, disse a delegada.

O suspeito deve responder pelo crime de feminicídio, com pena que pode chegar a 30 anos de reclusão

A vítima foi morta com um tiro na testa pelo ex-companheiro por volta das 17 horas dessa quinta-feira (26), em Água Clara, município que fica na região leste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Euzébia Clara Leite Pereira, conhecida como Clara Bianc, estava sozinha em casa com o suspeito, de 40 anos, quando ambos discutiram e ele não teria aceitado o fim do relacionamento. A irmã dela, que mora ao lado, ouviu a briga e em seguida um tiro.

A irmã chamou a polícia e quando os militares chegaram, Clara estava morta e o suspeito havia fugido com a arma.