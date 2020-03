OSS Santa Casa de Andradina abre processo seletivo para técnicos de enfermagem

Inscrições para o processo seletivo começam no próximo dia 26.

ANDRADINA – A Organização Social de Saúde Irmandade Santa Casa de Andradina, diante da intensificação de medidas preventivas e reforço da equipe hospitalar, abre processo seletivo para a contratação de 20 profissionais “Técnicos em Enfermagem”.

As inscrições serão EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DO E-MAIL: recrutamento@santacasadeandradina.com.br, do dia 26 a 30 de março de 2020.

Para efetivar a inscrição, o candidato deverá OBRIGATORIAMENTE anexar ao e-mail seu “CURRICULUN VITAE”, contendo além das informações pessoais, as informações relativas à formação, aptidão e experiências, que serão comprovadas na eventual contratação.

As inscrições são gratuitas e devem seguir as orientações do edital que está disponível também, no site da instituição www.santacasadeandradina.com.br.

Os candidatos além de todas aptidões técnicas, devem acima de tudo e principalmente nesse momento de crise mundial devido a pandemia do COVID-19, ter a disponibilidade de seguir na linha de frente de um grupo que tem como missão o respeito pela vida e o zelo pelo próximo.