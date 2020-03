Campanha de vacinaÃ§Ã£o de influenza em Andradina

ANDRADINA – Considerando o risco aumentado de transmissão do novo coronavírus em ambientes com aglomeração de pessoas assim como a evidência de taxa de letalidade mais elevada em pessoas acima de 60 anos, a Vigilância Epidemiológica mudará a estratégia da campanha de vacinação contra gripe para o grupo dos idosos para o ano de 2020.

A partir de 24 de março será realizada vacinação domiciliar dos idosos pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família. Serão constituídas equipes vinculadas a cada unidade de saúde que farão vacinação casa a casa em pessoas acima de 60 anos.

Dessa forma, todas as pessoas com 60 anos ou mais não deverão procurar as unidades de saúde que não terão disponível a vacina e sim aguardarem em casa (isolamento social) onde serão vacinados.

Andradina, 23 de março de 2020.

Dra. Terezinha Maria Gomes Manteiga

Médica da VE