TOR prende dois traficantes e apreende 120 tabletes de maconha

ASSIS – Nesta quarta-feira (11), os policiais militares do TOR -Tático Ostensivo Rodoviário do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, durante o patrulhamento pela SP-445, na região de Assis, onde suspeitaram dos condutores de dois veículos VW/Polo. Um dos condutores tentou fugir, mas logo foi interceptado. Realizadas as abordagens, a equipe localizou e um dos carros 120 tabletes maconha, totalizado 100 kg da droga.

A equipe constatou que os criminosos estavam juntos, sendo que um deles realizava a escolta da droga. Os criminosos foram conduzidos ao plantão policial de Palmital, onde permanecem à disposição da Justiça.

Atanews.com