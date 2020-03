Breakfest marca os 30 anos de instalação da Vara do Trabalho em Andradina

“O objetivo da Vara do Trabalho de Andradina é buscar a solução dos conflitos trabalhistas”

ANDRADINA – Uma confraternização realizada ao meio dia de segunda-feira, 09, marcou os 30 anos da implantação da Vara do Trabalho em Andradina, com direito a reunião de antigos funcionários (três deles estão praticamente desde o início), salgadinhos, refrigerantes e, claro, o registro e, fotos deste importante momento, com direito a lembranças das pessoas que acompanharam ao longo do tempo toda a evolução da entidade.

O evento contou com a presença do Juiz Substituto Arthur Albertin Neto, da diretora de secretaria Márcia Maria de Mendonça Ferreira, de muitos advogados, da vice presidente e secretaria geral da 92ª Seção da OAB Andradina, Gloria Marcy Bastos Fonzar e Carolina Sampaio, respectivamente, entre outros.

SOBRE A VARA TRABALHO

A Vara do Trabalho de Andradina foi instalada em 09 de março de 1990, pelo Exmo. Sr. Juiz do Trabalho, Dr. Pedro Benjamin Vieira, Presidente do Egrégio Tribunal Regional do trabalho da Décima Quinta Região, estando presentes à época, o então Prefeito Municipal S. Excia. o Sr. Mauro Brito, bem como o Sr. Olindo Pereira dos Santos, Presidente da Câmara Municipal, tendo como primeiro endereço a Rua Paes Leme, 549.

A Vara do Trabalho teve como seu primeiro Juiz do Trabalho, assumindo a Presidência da Unidade, o Exmo. Sr. Juiz do Trabalho Dr. Samuel Hugo Lima, atualmente Desembargador do Trabalho do E. Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta região.

Atualmente a Vara pertence ao E. TRT da Décima Quinta Região, tem como Juiz Titular o Exmo. Sr. Juiz do Trabalho Marco Antônio Macedo André e como Juiz Substituto Arthur Albertin Neto. Ela tem como diretora de secretaria a Sra. Marcia Maria de Mendonça Ferreira.

Hoje ela possui cinco servidores do quadro, quatro servidores do município de Andradina, um do município de Castilho e um do Município de Murutinga do Sul, contando ainda com dois Oficiais de Justiça. Em seu acervo possui 7 mil processos, com média de 1.800 novos processos por ano, com tramitação na forma eletrônica, realizando em média, 100 audiências por semana, abrangendo 12 cidades da região em sua jurisdição.

Conta também, com o apoio do Cejusc de Araçatuba, representado pelo Exmo. Sr. Juiz do trabalho Clóvis Victorio Junior, que realiza as mediações nesta Unidade, colaborando diretamente com o efetivo cumprimento da prestação jurisdicional.

De abril de 2018 a maio de 2019, a arrecadação aos cofres públicos, com uma porcentagem de 67,84% de processos conciliados, foi de :

Custas – R$ 550.036,00

Imposto de Renda – R$ 852.912,99

Contribuição Previdenciária – R$4.990.674,62