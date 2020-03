Dois jovens são assassinados por criminosos em motocicleta em MT

PRIMAVERA DO LESTE/MT – Dois jovens foram assassinados a tiros na noite dessa segunda-feira (2) em um bar Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, Jeferson Fernando Neres, de 26 anos, e Wize Siqueira Monteiro, de 28 anos, foram mortos por criminosos armados que estavam em uma motocicleta.