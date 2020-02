Jornalista é executado com vários tiros por pistoleiros na Fronteira

Léo Veras jantava com a família quando três homens armados invadiram a residência em Pedro Juan Caballero e o executaram

PEDRO JUAN CABALLERO – Lourenço Veras, 62 anos, jornalista e proprietário do Portal de Notícias Porã News foi executado com pelo menos 12 disparos de pistola 9mm na noite desta quarta-feira (12).

De acordo com o site ABC Color, o crime aconteceu quando a vítima estava jantando com a esposa, o filho e o sogro, por volta das 21 horas em uma residência no bairro Jardim Aurora em Pedro Juan Caballero.

Três homens encapuzados desceram de uma caminhonete, invadiram o imóvel e executaram o jornalista, conforme informado pelo portal de notícias.

Segundo relatou uma testemunha para o Comissário Feliciano Martinez, Veras ainda tentou correr pelos fundos da casa, quando recebeu um tiro na perna e depois os demais disparos.

Gravemente ferido, o jornalista ainda chegou a ser socorrido ao Hospital Viva Vida, localizado na cidade paraguaia, porém, não resistiu aos ferimentos.

Autoridades do país já iniciaram os trabalhos para tentar localizar e prender os suspeitos.

Sindicato lamenta morte de jornalista na fronteira

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul, Sindjor-MS, divulgou nota na qual lamenta a morte do jornalista Léo Veras, do site Porã News, se solidariza com a família e cobra investigações.

‘Mais uma vítima dos ataques contra os trabalhadores da comunicação, nestes tristes tempos de cerceamento da liberdade de expressão, Leo Veras merece mais do que condolências. O Sindjor-MS, entidade que representa os e as jornalistas profissionais deste estado, exige severa investigação por parte das autoridades sul-mato-grossenses e brasileiras, para que seja punido esse atentado à vida e à democracia’, diz o Sindicato.