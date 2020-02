Trio suspeito de matar e ocultar corpo de jovem em Cajati vai a júri popular

Três suspeitos de matar e ocultar o corpo da jovem Lais Eduarda Alves Bernaldo, de 17 anos, estão sendo julgados no Fórum de Jacupiranga, no interior de São Paulo. O julgamento teve início na terça-feira (11) e a previsão é que seja encerrado nesta quarta-feira (12). A adolescente desapareceu no dia 28 de fevereiro de 2016 e, na época, o inquérito policial concluiu que ela havia sido morta. O corpo da jovem nunca foi encontrado.