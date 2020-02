ATC Juventude e Boca Júnior fazem uma das melhores das partidas do Futsal 2020

ANDRADINA – Os jovens jogadores das equipes do ATC/Juventude e Boca Júnior fizeram na noite de quarta-feira, 12, no GIME – Ginásio Municipal de Esportes Agenor Francisco da Cunha, uma das melhores das partidas do Futsal 2020, com vitória do ATC por 2 a 0, mas que o placar poderia ter sido empate, se o adversário tivesse convertido dois lances livres depois do adversário estourar o limite de faltas. Uma pequena confusão no final da partida quase estraga o espetáculo, mas no geral foi uma grande partida.

Como era de se esperar, as duas equipe procuraram se impor perante a outra desde o início, porém, como tem faixas etárias muito parecida, demorou para os gols saírem, já que a primeira etapa terminou sem abertura no placar.

As duas equipe tem tudo para, ao longo das competições futuras, evoluírem e se candidatarem a disputa do título da competição. Sobrou muito fôlego, mas ainda com pouca experiência.

Pelo menos no primeiro tempo o jogo foi de igual para igual, até no baixo número de faltas, somente duas para cada lado.

Já na segunda etapa o “bicho pegou” pra valer, principalmente depois que o ATC/Juventude abriu o placar, tendo as jogadas sendo disputadas de uma forma mais ríspidas. Já na metade do tempo cronometrado, o Boca Júnior chegou ao limite de 5 faltas, iniciando ai um período de pura emoção. Mas em uma dessas cobranças o ATC fez o segundo gol.

Não demorou muito também e o ATC atingiu as 5 faltas, tendo o Boca Júnior a seu favor dois tiros livres, porém, os jogadores responsáveis pelas cobranças não deram o capricho necessário e o goleiro do ATC foi bem nos dois lances. Caso o Boca Junior tivesse convertido, o jogo ia literalmente “incendiar”.

CONFUSÃO

Praticamente no final da partida, os jogadores do Boca Júnior acusam o goleiro do ATC de acertar com um chute um de seus jogadores caídos em quadra, após falta. Isso gerou uma revolta geral, muito bate boca e empurra-empurra. Ninguém foi expulso, mas os árbitros Pipino e Junior Lossávaro iriam se reunir para discutir possíveis relatórios do ocorrido.

JOGOS DE QUINTA-FEIRA

A partir das 19h15, desta quinta-feira, 13, no GIME, se enfrentam Santo Antônio x Auto Escola Piloto e logo depois, D. Carvalho x Orlando City

JOGOS DE SEXTA-FEIRA

Já na sexta-feira, 14, a partir das 19h15, Pumas/Porto x Madri/Marcinho Presentes, seguido de Zooi Tabacaria x E. C. Ajax, fechando a fase oitavas-de-final