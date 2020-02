União Liverpool goleia o Inter E. C. no jogo dos desfalcados

ANDRADINA – A equipe do União Liverpool deu um importante passo rumo à próxima fase do Campeonato de Futsal de Férias 2020, ao golear por 8 a 1 Inter E. C., em partida marcada pelos inúmeros desfalques das duas equipes, que seja por punições ou departamento médico. A competição é promovida pela Secretaria Municipal de Esportes, com apoio do Governo de Andradina. A fase das oitavas-de-final é no sistema mata-mata: perdeu, esta fora da competição.

Como era de se esperar, o União Liverpool entrou em quadra para liquidar a fatura e em apenas 10 segundos com a bola rolando já abriu o placar, desestabilizando qualquer plano de defesa do adversário que, quando mais tentava um gol de empate, tomava mais um. Os desfalques dos jogadores foram mais sentidos na equipe do Inter que, sem peças para substituição, experimentou o cansaço ainda no primeiro tempo.

Ao União Liverpool restou colocar seu plano de jogo em quadra, tocar muito a bola e ir fazendo os gols conforme apareciam as oportunidades. Mas também ficou a preocupação para a plena recuperação dos jogadores machucados e também o cumprimento das suspensões impostas aos atletas, já que a fase quartas-de-final começa na próxima semana.