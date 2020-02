Família Passarelli realiza seu 2º Encontro neste sábado no Grecan

ANDRADINA – A família Passarelli realiza neste sábado, 08, a partir das 12h, no Grecan – Grêmio Recreativo, Esportivo e Cultural de Andradina, localizado na rua São Paulo, 226, cruzamento com a rua Quintino Bocaiuva, bairro Peliciari, seu 2º Encontro de todos os membros com sobrenome ou árvore genealógica dos pioneiros do nome Passarelli, um dos mais tradicionais e que marcou e marca a cidade de Andradina.

Prova da importância do nome Passarelli é que existe em Andradina um bairro com esse sobrenome, uma EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental Humberto Passarelli, rua Hermenegildo Passarelli, no Distrito Industrial de Andradina, além de nomes ligados a politica local, entre outros ligados à arte, fotografia, gastronomia, empresarial, e muitos outros ramos da sociedade como um todo.

O 1º Encontro da Família Passarelli aconteceu no ano de 1998, portanto 22 anos atrás, e deixou um gostinho de quero mais. Vários membros então se mobilizaram e colocaram essa idéia em pratica e, depois de muito se esforçarem, conseguiram então agora levar essa idéia em prática.

PROGRAMAÇÃO

Sábado, 08, recepção dos presentes ao encontro no Grecan com almoço. Tarde de celebração famílias.

Domingo, 09, a partir das 8h, Missa de Ação de Graças na Igreja Matriz São Sebastião.

ESQUENTA

Para se ter uma idéia de que o encontro vai ser muito bom, alguns membros do clã Passarelli já realizaram um “esquenta” na noite de sexta-feira, 07, com parentes que já chegaram em Andradina/Sp, vindos das cidades de Foz do Iguaçu, Paranavaí e Londrina/PR, além de Campinas/SP