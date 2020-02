Elektro firma parceria com Unicef para doação via conta de energia

A Elektro, distribuidora controlada pela Neoenergia, acaba de firmar parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para viabilizar doações por meio da conta de luz. Desta forma, os beneficiados poderão contar com o apoio do maior estado do país, já que não há iniciativas semelhantes em São Paulo, e também no Mato Grosso do Sul, estados de atuação da empresa.

Com este importante passo, todas as distribuidoras da Neoenergia (Elektro (SP/MS), Coelba (BA), Celpe (PE) e Cosern (RN), se tornam parceiras do projeto que estimula a solidariedade e apoia às ações promovidas pelo Fundo. As contribuições serão destinadas às áreas de educação, saúde e proteção de crianças e adolescentes no semiárido brasileiro.

“Sabemos da importância de iniciativas como essa para ajudar crianças e jovens de todo o Brasil e ter a UNICEF como parceira é um grande orgulho. Nosso objetivo é facilitar a união de nossos clientes aos projetos realizados pelo Fundo, além de expandir ainda mais o desenvolvimento e a solidariedade em nosso país”, ressalta Antônio Casanova, Presidente da Elektro.

Os interessados em doar, por meio deste formato de parceria, poderão se inscrever pelo telefone 0800 605 2020 e solicitar o valor que desejam incluir todo mês na conta de luz. A quantia poderá ser alterada ou suspensa a qualquer momento pelo titular. Após a inscrição, os clientes da Elektro também receberão periodicamente informações relacionadas aos projetos apoiados, com o objetivo de ampliar o conhecimento das vidas de crianças e jovens transformadas a partir da iniciativa.

“Estamos muito felizes com a ampliação dessa parceria e com a possibilidade de apoio da população paulista. Agora, mais pessoas terão a oportunidade de contribuir para a garantia dos direitos de milhares de crianças e adolescentes do Brasil”, afirma Florence Bauer, representante do UNICEF Brasil.

Os recursos arrecadados com as doações serão utilizados para dar continuidade e ampliar os projetos desenvolvidos pelo UNICEF numa das regiões mais pobres e castigadas do país. Atualmente, as ações da instituição já estão presentes em Pernambuco, na Bahia e no Rio Grande do Norte, por meio do Selo UNICEF Município Aprovado.

Sobre o Unicef

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) trabalha em alguns dos lugares mais difíceis do planeta, para alcançar as crianças mais desfavorecidas do mundo. Em 190 países e territórios, o UNICEF trabalha para cada criança, em todos os lugares, para construir um mundo melhor para todos.

Sobre a Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,6 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).