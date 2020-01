Jovem de 19 anos é morto após tentativa de assalto na Vila Áurea, em Poá

PÓA/SP – Um jovem de 19 anos foi morto após uma tentativa de assalto na tarde deste domingo (19) em Poá. De acordo com a Polícia Militar, Vinícius Cieri Lima esperava uma mulher guardar o carro, na Vila Áurea, quando foi abordado por um criminoso.

O crime foi registrado por imagens de uma câmera de monitoramento. De acordo com a PM, Vinícius estava esperando uma mulher, que aparece nas imagens, guardar o carro dela.

É possível ver o momento em que um rapaz de camiseta listrada passa e se aproxima dos veículos. Vinícius então entra no carro em que estava, sai e vai em direção ao suspeito.

Logo depois, ele levanta os braços e vai andando para trás. Pouco tempo depois, o homem atira e sai correndo. A mulher que estava no outro carro sai para pedir ajuda.

Ainda segundo a polícia, junto com os criminosos havia outros dois rapazes, mas eles não aparecem nas imagens.Testemunhas teriam dito que o suspeito queria o carro do jovem.

O corpo será velado no Velório Municipal. O sepultamento está marcado para 16h, no cemitério do município.