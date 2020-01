ACIA realiza sorteio da Promoção de Natal 2019 com premiação de R$ 25 mil

ANDRADINA – A ACIA – Associação Comercial e Industrial de Andradina realizou na tarde do ultimo dia 8, no cruzamento das ruas Paes Leme com Alexandre Salomão, centro, o sorteio dos ganhadores da Promoção Natal 2019, com a premiação em vales compras totalizando R$ 25 mil para serem gastos no comércio andradinense, em todas as lojas participantes do evento. O sorteio foi acompanhado do presidente da ACIA, Adeilson Fernandes e colaboradores da entidade promotora.

O sorteio foi feito do menor valor para o maior, mas a relação aqui segue do primeiro para o quinto prêmio:

1º Prêmio – vale compra de R$ 10 mil – ganhadora: Andreia Gomes Trevisan Mori – cliente do Supermercados Nova estrela

2º Prêmio – vale compra de R$ 5 mil – ganhadora: Joyce Amaral Pinheiro da Silva – cliente do Arco íris Doce e Festas

3º Prêmio – vale compra de R$ 2,5 mil – ganhadora: Rosimeire da Silva – cliente do Supermercados Nova Estrela

4º Prêmio – vale compra de R$ 1,5 mil – ganhadora: Luzete da Silva Alves Santos – cliente da Skkyl Confecções

5º Prêmio – vale compra de R$ 1 mil – ganhadora: Janaína de Freitas Rodrigues – cliente da Koxixo Jeans

Todos os ganhadores foram avisados que foram contemplados e em dada oportuna serão reunidos no auditório da ACIA para a entrega da premiação, juntamente com os representantes dos parceiros comerciais.