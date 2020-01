Criança de 5 anos é internada com suspeita de ter sido dopada com antidepressivo em Mtga do Sul

Segundo a polícia, suspeita é de que a mãe tenha medicado a menina porque ela estaria agitada. Caso aconteceu em Murutinga do Sul (SP). MURUTINGA DO SUL – Uma menina de cinco anos foi internada em estado grave na UTI pediátrica da Santa Casa de Araçatuba (SP) com suspeita de ter sido dopada. Segundo a polícia, a mãe teria medicado a criança com antidepressivo porque ela estava agitada. A menina deu entrada na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Murutinga do Sul na segunda-feira (6). Por causa do estado de saúde, a criança foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, depois para a Santa Casa de Andradina, mas precisou ser transferida para Araçatuba (SP) para fazer tratamento intensivo. De acordo com testemunhas, a medicação causou sonolência por várias horas e acabou piorando o estado de saúde da menina. Ela segue internada acompanhada da avó paterna. O Conselho Tutelar informou que a mãe faz acompanhamento psiquiátrico. Um boletim de ocorrência foi aberto e o caso foi repassado para o Ministério Público de Andradina. A polícia aguarda resultado de exames e o diagnóstico médico para avaliar se vai ou não instaurar inquérito. G1