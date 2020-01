Homem suspeito de agredir esposa e matar homem a facadas se entrega à Polícia Civil

Segundo o Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 2 (Deinter-2), o suspeito seguiu a esposa, de 48 anos, até o bairro Nova Valinhos, e a encontrou conversando dentro de um carro com o homem, que, segundo a investigação, era amante dela.

Ainda de acordo com a polícia, o rapaz começou a agredir a mulher e foi impedido pelo suposto amante, que foi esfaqueado. A vítima, que tem 53 anos, conseguiu ir até o hospital, mas morreu na unidade médica. A Guarda Municipal e a Polícia Militar estiveram na ocorrência.

A mulher passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e foi liberada em seguida. O caso foi registrado na Delegacia de Valinhos. O corpo do homem foi sepultado nesta segunda-feira no Cemitério dos Amarais, em Campinas (SP).