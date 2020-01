Homem pula de tirolesa e morre afogado em lagoa de fazenda em MS

Conforme o Corpo de Bombeiros, a equipe foi informada de um afogamento em uma lagoa da fazenda, que fica a 30 quilômetros do quartel. Os bombeiros de Sidrolândia providenciaram material de mergulho e partiram para o local, onde se depararam com o homem já retirado da água pelos salva-vidas do hotel, e em atendimento por um médico que fazia turismo na área.

Ainda segundo os bombeiros, a vítima entrou em parada cardíaca e o médico no local já fazia reanimação cardiopulmonar (RCP) quando a equipe do Batalhão Militar chegou até a fazenda. Os bombeiros deram continuidade com o desfibrilador, mas não conseguiram reanimar o homem, que teve o óbito atestado ainda no hotel fazenda.

De acordo com testemunhas, a suspeita é de que ele tenha sofrido um mal-estar após pular da tirolesa, já que havia se alimentado pouco antes de utilizar a atração. A Polícia Civil de Sidrolândia e a perícia técnica também estiveram no local, mas a causa da morte ainda não foi confirmada. O hotel fazenda em que o acidente aconteceu ainda não se pronunciou sobre o caso.