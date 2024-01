Secretaria de Agricultura de Castilho abre inscrições para curso completo de SILAGEM

CASTILHO – Atenção você que é produtor rural e quer conhecer um pouco mais sobre as diferentes técnicas de SILAGEM para armazenamento e alimentação do seu rebanho: o Governo de Castilho e a Secretaria de Agricultura e Turismo estão promovendo um curso gratuito sobre o tema nos dias 18 e 19 de março.

Realizado em parceria com a FAESP – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o curso acontecerá a partir das 10h00 no sítio “Sossego do Vovô”, localizado no lote 33 do Assentamento Terra Livre.

MAS ATENÇÃO: para participar, é necessário se inscrever com antecedência, pois as vagas são limitadas. Os interessados devem se dirigir à sede da SAT – Secretaria de Agricultura e Turismo, localizada ao lado do Clube da Terceira Idade e, caso tenham dúvidas sobre carga horária, idade, documentos para inscrição, basta entrar em contato pelo WhatsApp com Larissa (18) 98151-3013 ou Nairine (18) 99125-7327.

APRENDIZADO

Durante estes dois dias de curso, os alunos aprenderão com o instrutor Aldo Fernandes todo o processo para preparo e armazenamento em:

I. SILO TRINCHEIRA

1. Procedimentos para a construção do silo trincheira

2. Escolha do local

3. Características do silo trincheira

4. Material de revestimento do silo trincheira

5. Dimensionamento do silo trincheira

6. Abertura e descarga do silo trincheira

II. SILO DE SUPERFÍCIE

1. Procedimentos para a construção do silo de superfície

2. Escolha do local

3. Características do silo de superfície

4. Material de revestimento do silo de superfície

5. Dimensionamento do silo de superfície

6. Abertura e descarga do silo de superfície

III. PRODUÇÃO DE SILAGEM

1. Processo de fermentação

2. Uso de produtos aditivos

3. Tipos de forrageiras

4. Colheita manual das forrageiras

5. Transporte e picagem das plantas

6. Colheita mecânica das forrageiras

7. Regulagem da ensiladeira

8. Carregamento do silo

9. Compactação e vedação do silo

Assessoria de Comunicação