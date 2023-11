Corpos de casal são encontrados nus e enrolados em lençóis em Birigui

ARAÇATUBA – Um jovem de 21 anos e uma jovem de 22, foram assassinados a facadas e tiveram os corpos encontrados nesta quinta-feira (23) em uma residência no bairro Parque das Nações, em Birigui (SP). A suspeita é de que o crime tenha ocorrido durante a madrugada, já que análise inicial aponta que as vítimas teriam morrido nas últimas 24 horas.

A polícia ainda tenta esclarecer a motivação e autoria do crime, já que o casal que seria morador nessa casa está desaparecido. Segundo o que foi apurado pela reportagem, os corpos foram encontrados em uma edícula nos fundos de um terreno na rua Severo Xavier Soares.

E teria sido a irmã de uma moradora nesse imóvel que procurou a Polícia Militar, dizendo que havia recebido um telefonema do cunhado dela, informando que ele havia “matado um cara” a facadas e deixado o corpo nessa residência.

No local indicado os policiais confirmaram a existência de dois corpos enrolados em um lençol, deixados debaixo de um colchão de casal. Eles preservaram a área, comunicaram a Polícia Civil e a Polícia Científica foi acionada para fazer a perícia. Os trabalhos foram acompanhados por equipe de investigação chefiada pelo delegado Eduardo Lima de Paula.

Facadas

Ainda de acordo com o que foi apurado, com a chegada dos peritos os corpos foram retirados do quarto e levados para a sala, onde foram desenrolados dos lençóis. Foi constatado que os dois estavam nus, sendo que a mulher apresentava um corte profundo na parte da frente do pescoço.

Ela também apresentava vestígios de secreção na vagina, o que aparentemente estaria relacionado a relação sexual recente. Já o corpo do jovem tinha um corte profundo na parte da frente do pescoço e outros ferimentos a faca no peito.

Segundo o que foi relatado, havia toalhas enroladas nos cortes dos pescoços das duas vítimas, aparentemente com o objetivo de evitar que o sangue se espalhasse. Também foram encontrados sacos de lixo com roupas sujas de sangue e em um dos sacos estava uma bolsa de couro feminina.

Nesta bolsa foram encontrados os documentos pessoais da jovem morta. Os documentos do rapaz assassinado estavam dentro de uma carteira no mesmo saco de lixo. A polícia recolheu ainda os documentos pessoais do morador na edícula, da companheira dele e de uma irmã dela.

Desaparecidos

Segundo a polícia, o pai da moradora no imóvel onde os corpos foram encontrados mora em uma residência na frente, no mesmo terreno. Procurado pelos policiais, ele relatou que reside nessa casa há 30 anos e contou que há cerca de dois meses permitiu que a filha dele e o companheiro dela passassem a morar na edícula dos fundos.

Porém, ele declarou ter visto o casal pela última vez na terça-feira (21), quando teria pedido para a filha dele comprar um café. Ainda de acordo com ele, a moradia do casal era frequentada por outras pessoas que ele não conhecia.

Por fim, o homem contou que na tarde de quarta-feira (22) encontrou as roupas de outro homem que mora na casa dele espalhadas pela casa e notou que a mala onde elas estavam guardadas havia desaparecido. A suspeita é de que o genro dele tenha pegado essa mala.

Ferida

A polícia também falou com a outra filha do morador na casa da frente, que contou que havia visto a irmã dela por volta das 11h de quarta-feira. De acordo com ela, a irmã apresentava comportamento estranho, tinha hematomas em um olho e a boca com vestígios de sangue. Entretanto, ao ser questionada, ela teria alegado que estava tudo bem, sem dar detalhes sobre o que havia ocorrido.

Após os corpos serem localizados, tanto o pai como a irmã dessa moradora na edícula tentaram manter contato com o casal, mas não conseguiram. Segundo o que foi informado, além de não atender as ligações, eles teriam desativado a função de notificação do aplicativo WhatsApp.

Após a conclusão da perícia, os corpos foram recolhidos por equipes da funerária São Judas Tadeu e encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba para exame necroscópico. O delegado também requisitou que seja feita a coleta de material para exame toxicológico, de material subungueal (debaixo das unhas) de ambas as vítimas e sexológico no corpo da jovem.