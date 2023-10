Marido de Sara Mariano é preso após morte da cantora gospel

Corpo foi achado em matagal, na Região Metropolitana de Salvador, três dias após vítima desaparecer. Suspeito tinha contado que esposa tinha saído para evento em igrejas.

DIAS D’AVILA/BA – O marido da cantora gospel Sara de Freitas Souza, de 35 anos, encontrada morta na sexta-feira (27), foi preso na madrugada deste sábado (28), após confessar ter cometido o crime. Ederlan Santos Mariano está na carceragem da 25ª Delegacia Territorial, em Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo informações da decisão da Justiça, a prisão de Ederlan Mariano é temporária, com prazo de 30 dias. Também foi decretado um mandado de busca domiciliar na casa do suspeito. A reportagem tenta contato com a defesa do marido de Sara Mariano.

No pedido de prisão temporária, o delegado Euvaldo Costa informou ao juiz que Antônio Marcelo Oliveira Libonati, que o Ederlan Mariano “deixou claro sua intenção de destruir as possíveis provas que estavam armazenadas no celular da vitima e prejudicar as investigações dos fatos, bem como impedir a aplicação da lei penal”.