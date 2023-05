Incêndio destrói equipamentos e máquinas da Cooperativa de reciclagem

ANDRADINA – Um incêndio ocorrido nas primeiras horas de quinta-feira (25), destruiu tudo o que havia no barracão da Usina de Reciclagem de Lixo em Andradina, onde funciona a Cooperativa que agrega 33 trabalhadores. Além do material estocado para a venda até esta sexta-feira (26), o fogo queimou completamente as esteiras de separação do lixo e a prensa hidráulica, causando um prejuízo até então incalculável.

O incêndio pode ter sido criminoso, sendo elaborado um boletim de ocorrência por parte da Polícia Militar e o caso será investigado pela DIG – Delegacia de Investigações Gerais da Polícia Civil de Andradina.

A cooperativa consegue reciclar 6% do lixo produzido em Andradina, separando o lixo da coleta seletiva realizada na cidade. Com isso geram renda para suas famílias.

Segundo a presidente da Cooperativa, identificada por Rose, o fogo teve origem na queimada de galhos que são armazenados no mesmo pátio, porém, ao lado do barracão da usina de reciclagem e, como ventava muito na quinta de manhã, faíscas caíram sobre os fardos de plásticos e papel que estavam armazenados a 50 metros do local.

Com a intensa fumaça, os trabalhadores saíram do barracão e, pouco tempo depois, descobriram que todo o estoque reciclado estava em chamas. Desesperados, ainda tentaram apagar as chamas com extintores e remover os pesados fardos com máquina apropriada, porém, tudo foi em vão. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegaram as chamas haviam tomado conta de tudo.

NOVAS CHAMAS

Na manhã de sexta-feira, 26, os cooperados voltaram a acionar a imprensa porque haviam colocado fogo nos galhos armazenados no local, provocando uma enorme cortina de fumaça, obrigando os trabalhadores a se retirarem do que restou na destruição pelo fogo. Segundo a presidente da Cooperandra, esse fogo nos galhos depositados no local acontece todos os dias e por várias vezes os bombeiros foram acionados.

“Infelizmente não tem um órgão público que proíba essa prática de colocar fogo nos galhos, secos ou não. O certo seria triturar e transformar todos em adubos ou serraria para alguma usina ou padaria”, disse Rose.

O QUE DIZ A MUNICIPALIDADE

A secretária de Meio Ambiente de Andradina, Leila Rodrigues lamenta o ocorrido e de pronto tranquilizou os cooperados de que o Governo de Andradina não medirá esforços para reestabelecer a atividade no local o mais rápido possível. “A atividade dessas cooperadas são uma das mais importantes em matéria de políticas ambientais. O fato é lamentável, mas vamos usar esse momento para fazer algo melhor do que já existia”, disse Leila Rodrigues.

Para a secretário, Leila Rodrigues, é importante restabelecer a atividade o mais rápido possível, pois ela faz a diferença para um futuro melhor. “O Governo de Andradina tem trabalhado para reaproveitar ao máximo o lixo que é produzido, dando um destino correto permitindo uma relação saudável entre o meio ambiente e a nossa população. O lugar vai ser vistoriado e as providencias serão tomadas”, finalizou.