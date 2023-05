Casal invade Prefeitura para furtar equipamentos eletrônicos e mulher acaba presa horas após o crime, em Pacaembu

Delegado Paulo Henrique Aparecido Lozano informou ao g1 que homem, de 26 anos, ainda não foi localizado.

Uma mulher, de 20 anos, foi presa em flagrante, nesta segunda-feira (22), suspeita de invadir a Prefeitura de Pacaembu (SP) com o seu marido, de 26 anos, e furtar um computador e outros equipamentos eletrônicos, no Centro.

O delegado plantonista Paulo Henrique Aparecido Lozano informou que o crime ocorreu “por volta das 00h30” e que o casal furtou “um computador, um CPU, um monitor e alguns fios”.

“Os policiais tomaram conhecimento do furto pela manhã, se dirigiram até a prefeitura, pegaram câmeras de segurança da prefeitura e de outros locais, e verificaram que quem havia praticado o furto era um casal. Pela silhueta e pela aparência, eles desconfiaram de um casal que já é conhecido pelos policiais e, ainda pela manhã, os policiais civis e militares se dirigiram até o local onde este casal morava”, acrescentou Lozano.

Conforme o delegado, a perícia foi acionada e realizada no local.

Na residência do casal, que fica no Bairro Guaraniuva, a suspeita recebeu os policiais e “confirmou que eles teriam furtado, adentrado pela madrugada à prefeitura e furtado um computador”. O homem não estava na casa e, até o momento, não foi localizado.

Segundo Lozano, a bicicleta utilizada durante o crime havia sido furtada no dia 28 de abril, também em Pacaembu.

A mulher foi presa em flagrante por furto qualificado e encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil.

As qualificadoras do crime são o envolvimento de duas pessoas e o arrombamento de uma porta com chutes.

Ela foi encaminhada à Penitenciária Feminina de Tupi Paulista (SP), onde passará por audiência de custódia.

Prefeitura

Em nota enviada à TV Fronteira, na tarde desta segunda-feira, a Prefeitura de Pacaembu informou que teve o seu Departamento Jurídico furtado.

“Tudo indica que foram um homem e uma mulher que arrombaram a porta do Departamento, levando uma CPU, um monitor, câmera, filtro de linha, caixinhas de som, entre outros”, complementou.