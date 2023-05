Câmara concederá Título de Cidadão Andradinense ao Delegado Marcelo Zompero

ANDRADINA – A Câmara de Vereadores de Andradina realiza na noite desta terça-feira (09), Sessão Solene quando será homenageado com Título de Cidadão Andradinense, o delegado de Polícia Civil e Assistente da Delegacia Seccional de Andradina, Marcelo da Silva Zompero, de 47 anos. A honraria foi proposta pela vereadora Elaine Vogel e teve aprovação de todos os vereadores.

BIOGRAFIA

Nascido na capital paulista em 09/04/1975, atualmente com 47 anos, Marcelo Zompero é filho do investigador de Polícia Gerônimo Zompero Sobrinho e de Aparecida da Silva Zompero. Neto do capitão Bombeiro da Polícia Militar, Ângelo Zompero. Marido da psicóloga Jana Pahins Duarte Zompero e pai de Letícia Pahins Zompero. Além dos pais biológicos, o delegado faz questão de afirmar ser filho de Deus, devido sua fé cristã.

Marcelo Zompero foi aprovado no concurso de Escrevente Técnico Judiciário em 16/11/1993, quando contava com 18 anos de idade. Graduou-se em Direito no ano de 1998, pelas Faculdades Integradas de Guarulhos e pós-graduado em Filosofia. Em outubro de 2004, foi promovido para o cargo de assistente jurídico da desembargadora Isabela Gama de Magalhães, da Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça.

Em abril 2005 foi convidado para trabalhar como assistente jurídico do desembargador Mário Silveira Lima, da 11ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde desempenhou suas funções até a aposentadoria do referido magistrado, no ano de 2008.

Recebeu convite para seguir na assistência do desembargador Luiz Carlos de Souza Lourenço, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde desempenhou suas atribuições até 29/01/2009, quando então tomou posse no cargo de delegado de Polícia do Estado de São Paulo.

CARREIRA POLICIAL

Em 2009, cursou a Academia de Polícia, sendo aprovado em 2º Lugar de toda a turma, assumindo suas atribuições no 78º Distrito Policial de São Paulo. Em 16/12/2012 foi transferido, a pedido para a cidade de Andradina; assumiu suas atribuições no 2º Distrito Policial e na DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Andradina, onde participou ativamente no combate aos conflitos de bairro no município na conhecida “Guerra de Gangues”, com a prisão de mais de 25 infratores dessa modalidade de crime, sendo 14 deles só no ano de 2014, em uma única operação policial por ele coordenada, com apoio de todos os delegados de Polícia, investigadores, escrivães e agentes policiais da subregião de Andradina.

No ano de 2015, a convite do delegado Seccional de Polícia, José Astolfo Junior, assumiu o cargo de assistente Policial da referida Delegacia Seccional de Andradina. Atualmente, além da assistência na gestão de 17 unidades policiais, distribuídas por 12 cidades da nossa região, também exerce o comando da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE de Andradina), do Núcleo de Conciliações Criminais ( NECRIM de Andradina), da Equipe Corregedora da Polícia Civil, além de atuar nos plantões policiais da nossa cidade.

Conta, portanto, com 30 anos de serviço público, hoje, também atua como palestrante e professor titular da disciplina de Processo Penal na Fundação Educacional de Andradina. Estabelecido a mais de uma década em Andradina, onde fez amizades, criou raízes e por seus relevantes serviços prestados a coletividade andradinense, será entregue o Título de Cidadão Andradinense, merecidamente a Marcelo Zompero, através do Decreto Legislativo, 608/23.