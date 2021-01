Homem é detido por populares depois de praticar roubo em posto de combustíveis

ARAÇATUBA – A Polícia Militar prendeu no domingo (24), um homem acusado de praticar um roubo em um posto de combustíveis localizado no bairro Vila Carvalho, depois dele ser detido por populares. Com ele foram localizados R$ 484,00, dos R$ 500,00 levados da empresa. Os PMs deram voz de prisão em flagrante delito por roubo ao indivíduo e o conduziram à Central de Polícia Judiciária, onde foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. O dinheiro recuperado foi devolvido à empresa.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais militares foram acionados para atender ocorrência de roubo consumado em um posto de combustível no bairro Vila Carvalho. Em diligência, ouviram na rede de rádio da viatura que populares haviam detido o possível autor do delito nas imediações do estabelecimento comercial.

Os PM se deslocaram até próximo do posto e realizaram busca preliminar no indivíduo, sendo localizada a importância de R$ 35,00, que, depois de indagado sobre a procedência do dinheiro, confessou aos policiais que havia praticado o roubo num posto de combustíveis. Ele confessou, também, que havia escondido parte do dinheiro e um simulacro de arma de fogo em um arbusto na calçada de uma residência pela Rua Tibiriçá.

Os policiais foram até o local, mas não localizaram os objetos mencionados pelo autor. No caminho para o estabelecimento, os PM encontraram, no meio da via, uma blusa e um boné, que o autor confirmou ser de sua propriedade. O indivíduo e os objetos foram levados ao local do roubo e a vítima reconheceu o rapaz e as vestes encontradas como sendo do autor do delito. A vítima disse aos policiais militares que o acusado subtraiu cerca de R$ 500,00 em espécie, e que havia câmeras de monitoramento no posto de combustíveis.

Diante da narrativa, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante delito por Roubo ao indivíduo e conduziram-no à Central de Polícia Judiciária, ocasião em que passou por revista minuciosa e foi encontrado R$ 449,00 em sua cueca, totalizando 484,00 recuperados, os quais foram devolvidos à vítima, enquanto o acusado permaneceu preso à disposição da Justiça. As imagens do circuito interno de monitoramento também foram apresentadas como prova de autoria e materialidade do crime.