Carro de irmão do ator Marco Ricca, que desapareceu há seis anos, é encontrado às margens da Dutra com ossada dentro

O CRV preto com a placa EMO 9888, do Rio de Janeiro, tem as mesmas características do veículo que era dirigido por Giuliano no dia que em desapareceu, em outubro de 2014. Segundo informações da polícia, o veículo estava em um sítio na altura do km 192 e foi encontrado por homens que tinham sido chamados para consertar uma cerca na área.

A polícia trabalha com a hipótese de acidente. O trecho da rodovia é considerado perigoso. Quando o veículo desapareceu, há seis anos, não havia mureta de proteção no local.

A perícia foi até o local para retirar a ossada do interior do veículo, os pertencentes e também o carro. A identificação da ossada será feita por meio de exame de DNA.

O carro estava cerca de 20 metros abaixo da pista e foi retirado do local por um guincho. O veículo será levado para a perícia a fim de verificar a causa do acidente.