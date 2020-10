Mulher é assassinada pelo ex-companheiro no dia do seu aniversário; homem matou mãe da vítima e esfaqueou mais três

Nathalia Saldanha comemorava seu aniversário de 18 anos quando foi atacada com uma faca após ter sua festa invadida pelo ex-companheiro com quem tinha uma filha de 2 anos.

Segundo vizinhos, o homem chegou armado com uma faca e começou a atacar as vítimas. Nathalia e a mãe chegaram a ser socorridas, mas não resistiram. O padrasto de Nathalia também foi socorrido com ferimentos gravas, de acordo com as testemunhas. Outras duas pessoas receberam atendimento médico e tiveram alta. Uma das vítimas é uma criança de dez anos.

Homem fugiu

A vizinhança diz que a família da vítima relatava que o ex-companheiro de Nathalia era agressivo. Na manhã de segunda ele tinha ido buscar a filha para passar o Dia das Crianças. À noite, ele voltou sozinho e cometeu os crimes.

“A gente conhecia pouco ele, muito pouco. O que a gente conhece aqui é a família que passou que ele era um pouco agressivo. Violento, empurrões… A família então já não queria esse relacionamento pra ela”, disse Jessé.