Ônibus com trabalhadores rurais tomba e deixa mais de 30 feridos em estrada de terra de Pompeia

Ainda de acordo com os bombeiros, ninguém morreu no acidente, mas 36 pessoas ficaram feridas, cinco delas em estado grave. No ônibus estavam 35 trabalhadores rurais, o chefe dos funcionários e o motorista, que não se feriu.

O veículo estava levando os funcionários de uma empresa para fazer o corte de cana em uma fazenda quando perdeu o freio. Os bombeiros informaram que alguns passageiros chegaram a ser arremessados para fora do ônibus durante o acidente.

O veículo também atingiu uma árvore, que acabou segurando o ônibus, e ficou destruída com o impacto.