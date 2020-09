Polícia Rodoviária recupera 4 tratores roubados de propriedade rural em Cafelândia

PENÁPOLIS – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na madrugada de domingo (6), um homem dirigindo uma carreta transportando dois, de quatro tratores,

roubados em uma propriedade rural localizada no município de Cafelândia/SP. Encaminhado à Delegacia de Polícia de Penápolis, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. As máquinas agrícolas foram devolvidas ao proprietário. Os outros dois tratores foram recuperados na tarde do mesmo dia já no município de Paranaíba/MS.

O roubo ocorreu na zona rural de Cafelândia (SP)quando assaltantes armados invadiram a propriedade, renderam e amarraram um caseiro e levaram os quatro veículos agrícolas.

Já por volta das 4h da manhã, durante patrulhamento, os policiais rodoviários abordaram a carreta com os dois tratores na carroceria passando pelo trecho da rodovia em Penápolis. Diante da confirmação de que os tratores eram os roubados durante a madrugada, o motorista do caminhão foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Penápolis onde a ocorrência foi apresentada e o autor ficou à disposição da Justiça.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil de Cafelândia para descobrir a participação de outras pessoas.

TRATORES EM PARANAÍBA

Ainda no período da manhã, logo após a abordagem do primeiro motorista com os tratores na carreta passando por Penápolis, foram compartilhadas mensagens por meio de Whats app com a intensão de tentar verificar se o proprietário dos veículos, que ainda não tinha feito a queixa, pudesse ser localizado e identificado.

E a estratégia deu certo: o legítimo proprietário recebeu a mensagem e identificou o veículo como seu, sendo que, somente a partir dessas informações, realizou diligências e descobriu que os veículos haviam sido roubados de sua propriedade, e descobriu que o caseiro, ainda estava desaparecido até aquele momento. Depois de repassar o caso para as Polícias Rodoviárias, Militar e Civil, as forças de segurança conseguiram localizar o caseiro, amarrado, porém, sem ferimentos.

Os outros dois tratores foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal na BR 158, no trecho da cidade de Paranaíba/MS, a partir de informações passadas pela PM paulista, também em uma carreta. Fotos compartilhadas entre as duas paulistas confirmaram a propriedade das máquinas agrícolas do pecuarista de Cafelândia.