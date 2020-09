Operação Camaleão prende advogado suspeito de envolvimento com o crime organizado em Pres. Prudente

Nesta segunda-feira (31), ainda foram cumpridas buscas na residência e no escritório do investigado, acompanhadas por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

PRESIDENTE PRUDENTE – A Polícia Civil prendeu na tarde desta segunda-feira (31) um advogado, de 42 anos, suspeito de envolvimento com o crime organizado em Presidente Prudente (SP).

Segundo a Polícia Civil, as investigações apuraram que o advogado sediado em Presidente Prudente trabalhava para uma organização criminosa realizando pesquisas sobre autoridades públicas e sobre material usado rotineiramente em ações do bando, como explosivos, armas, emulsões e drones, além de articular o que chamou de “tabuleiro” (planos de ação criminosa) e “ameaças” a outros detentos do sistema prisional, a depender da conveniência determinada.

Nesta segunda-feira (31), além da prisão preventiva decretada pela Justiça, os policiais ainda cumpriram duas buscas em imóveis do investigado, sendo uma na residência e outra no escritório, na presença de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), todas em Presidente Prudente.

Ainda com o advogado, segundo a Polícia Civil, foram apreendidos, através da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Presidente Prudente, equipamentos de informática e um simulacro de arma de fogo.

Após o término das diligências, o preso foi encaminhado a uma unidade penitenciária, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O presidente da 29ª Subseção da OAB em Presidente Prudente, Wesley Cardoso Cotini, afirmou que a entidade foi acionada para acompanhar as diligências e apreensão de documentos para averiguação no escritório e na residência do advogado, resguardando a prerrogativa do profissional.

Operação Transponder

Os indícios da participação do advogado militante em Presidente Prudente em atividade criminosa foram identificados após o compartilhamento de materiais originários da Operação Transponder, realizada pela Polícia Civil em janeiro do ano passado.

Na ocasião, foram expedidos 39 mandados de prisão e outros 59 de busca e apreensão em 22 cidades do Estado de São Paulo.

As investigações da Operação Transponder tiveram início a partir de fragmentos de manuscritos apreendidos na região de Presidente Prudente e identificaram que integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) estariam comandando ações criminosas de dentro da Penitenciária Ozias Lúcio dos Santos, na cidade de Pacaembu (SP).

A organização criminosa tinha ligação do presídio de Pacaembu com as penitenciárias de Junqueirópolis (SP) e Martinópolis (SP) e comandaria ações criminosas, inclusive, em outros estados.

De acordo com a polícia, o grupo investigado era responsável por atividades de movimentação financeira, tráfico de drogas dentro e fora dos presídios e comunicação da organização criminosa.

Dos 39 mandados de prisão expedidos, 14 eram de pessoas que já estavam presas e 25 em liberdade. Para Presidente Prudente, houve 11 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão. Segundo a polícia, no município, a facção negociava drogas a partir do Paraguai.

A polícia identificou, ao todo, o envolvimento de 65 pessoas e bloqueou as contas bancárias de 47 dos integrantes do PCC.