Moto furtada em Andradina é encontrada com adolescente em Três Lagoas

TRÊS LAGOAS/MS – Um menor de 17 anos foi apreendido por receptação de moto furtada durante a ação de equipes da Polícia Militar na noite da última quarta-feira (7), no bairro Vila Piloto.

A equipe policial da Radiopatrulha, em apoio à viatura de Trânsito se deslocou ao bairro Vila Piloto para tentar recuperar a moto que estava sendo conduzida pelo adolescente em alta velocidade e executando manobras perigosas pela região.

Diante das informações, os policiais começaram a monitorá-lo e quando ele trafegava pela rua 21 acabou sendo abordado.

Em consulta nos sistemas, foi constatado que o veículo Honda CG 150 Titan ESD, de cor preta, com placa de identificação CZY 3368 registrado em Andradina (SP), estava com registro de furto ocorrido no último dia 29 de abril.

Conforme os policiais, a moto apresentou danos na carenagem direita e filtro de ar. O menor acabou sendo apreendido e levado sem lesões aparentes para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

