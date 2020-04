Ladrão faz “limpa” em oficina mecânica no bairro Piscina

ANDRADINA – A Polícia Militar registrou na manhã de sábado, 18, um furto em uma oficina mecânica localizada na rua Bandeirantes, ao lado do viaduto da Integração, bairro Piscina que causou um prejuízo de aproximadamente R$ 10 mil, em um crime semelhante a outra oficina distante dali apenas 100 metros. O crime foi registrado via Delegacia eletrônica.

O furto foi percebido quando os proprietários da oficina mecânica localizada na Av. Bandeirantes (antiga Motorauto), e em frente a Serralheria Fiel, chegaram para trabalhar na manhã de sábado e perceberam a falta de alguns equipamentos.

Ao conferirem o que havia sido levado, constaram que os ladrões levaram Um jogo de chave soquete tipo Tork longo de 1/2 polegadas com 7 peças – King Tony; jogo de soquete e bits com chave catraca 1/4 e 3/8 polegadas com 40 peças forte go pro; scanner 3 starter para diagnóstico injeção eletrônica com tablet de 7 polegadas e maleta Raven; um manômetro de pressão e vazão para bomba de combustível com 17 mangueiras de injeção eletrônica anti-chama; caixa de ferramenta completa; ar condicionado LG 12.000 BTUs e uma furadeira de impacto Makita, causando prejuízo de aproximadamente de R$ 10 mil.

Vale detalhar que o ladrão (ou ladrões), chegaram a acender o cilindro de gás acetileno para cortar suporte do ar condicionado para também levar o aparelho.

OUTRO FURTO SEMELHANTE

Ladrões furtam R$ 12 mil em maquinários da Norges Marmoraria

O furto foi percebido na manhã de terça-feira, 14, quando os proprietários chegaram de manhã para trabalhar e já perceberam o alambrado arrombado (rasgado com alicate tipo turquesão). Ao entrarem nos fundos da fábrica, perceberam que em uma espécie de dispensa onde são guardados os maquinários, constataram que o cadeado da porta estava violado e somente encostada.

Ao verificarem seu interior, constataram que ladrões furtaram 4 serras mármore Makita, 2 esmerilhadeiras Makita (110v e 220v), 2 esmerilhadeiras Stanley, 1 mesa de corte 45°, dentre outras coisas levadas, causando um prejuízo aproximado entre R$ 10 mil a R$ 12 mil.