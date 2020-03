Suspeito de envolvimento na morte de homem encontrado próximo ao Balneário da Amizade é preso e deve prestar depoimento

Conforme informou a DIG ao G1 , o indivíduo foi preso por comercializar drogas, mas será interrogado sobre o homicídio, pois as investigações e oitivas de testemunhas apontavam sua possível participação no crime. Ele nega o envolvimento.

Podem haver mais pessoas envolvidas no crime, segundo a DIG.

A vítima era magra, de cor parda, possuía tatuagens e estava com as pernas, braços e mãos amarrados, segundo o Boletim de Ocorrência. O corpo ainda apresentava lesões no pescoço e rosto.

O suspeito foi preso no fim de semana pelo crime de tráfico de drogas durante patrulhamento do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) pelo Jardim Humberto Salvador.

A equipe se deparou com uma motocicleta ocupada por dois indivíduos que, ao perceberem que seriam abordados, desembarcaram e correram para dentro de uma casa. De imediato, os policiais desembarcaram e, já dentro da casa, abordaram a dupla.

Durante a revista e entrevista dos suspeitos, chegou a informação, por meio do serviço de inteligência do 8° Baep, de que o rapaz de 20 anos seria um dos suspeitos de ter cometido o homicídio.

Em diligências, o rapaz indicou um endereço no Jardim Morada do Sol e que nesta casa, onde ele morava com sua amásia, havia certa quantidade de maconha.

Militares foram até o local, onde fez contato com a mulher de 25 anos, que acabou por confessar que havia retirado a droga da casa e levado para um terreno próximo, onde posteriormente a droga foi encontrada pelos policiais.

O casal foi conduzido à Delegacia Participativa da Polícia Civil, onde permaneceram detidos pelo tráfico de drogas e associação criminosa.

Segundo a PM, o suspeito de cometer o homicídio já possui antecedentes pela prática de tráfico de drogas.

Boletim de Ocorrência

De acordo com informações contidas no Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Participativa da Polícia Civil, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para comparecer a um terreno baldio, logo após o término do alambrado do Balneário da Amizade, onde estava o corpo.

A vítima era magra, de cor parda, possuía tatuagens e estava enrolada em saco plástico de cor preta e dois cobertores. As pernas, braços e mãos estavam amarrados, segundo o documento policial.

A vítima apresentava lesões no pescoço e rosto.

“Tudo indica que a vítima foi a óbito em outro lugar e jogada no terreno onde foi localizada”, cita o documento da Polícia Civil.

A mãe e namorada da vítima, que tinha 32 anos, compareceram ao local quando o corpo foi recolhido por um carro de uma funerária.

Segundo o boletim, a mãe do jovem informou que na sexta-feira (27) registrou uma ocorrência de desaparecimento do filho, comunicando que ele havia sumido no dia 16 deste mês.

Ela ainda relatou que o filho era usuário de crack há anos, não estava morando com ela e sabia apenas que ele residia no Jardim Humberto Salvador. A mulher não soube informar se o filho tinha algum tipo de veículo.

A namorada do jovem informou que os dois estavam juntos há dois anos e que ele morava no Jardim Humberto Salvador, mas não soube informar o endereço, alegando que sabe apontar a casa.

Ainda conforme o boletim, a namorada da vítima disse que ela tinha um veículo de quatro portas e um aparelho celular.

O corpo foi encaminhado para o necrotério municipal.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) foi comunicada do crime e assumiu as investigações.