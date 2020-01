Operação conjunta Polícia Civil e Militar prende duas pessoas em Pereira Barreto

PEREIRA BARRETO – Uma operação realizada em conjunto na sexta-feira, 17, entre as Polícias Civil e Militar, com apoio do Canil e do Helicóptero Águia da PM de Araçatuba, serviu para cumprimento de 3 Mandados de Busca e Apreensão, resultando na prisão de dois homens acusados de tráfico de drogas, apreensão de entorpecente e dinheiro. Encaminhados à Delegacia de Polícia do município, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça.

PRIMEIRA PRISÃO

A prisão do primeiro acusado aconteceu quando as equipes envolvidas na operação deslocaram-se para uma das residências localizada na Rua Paraguai – Jardim Urubupungá, onde reside um indivíduo conhecido nos meios policiais pelas denúncias de tráfico de drogas. Os policiais abordaram o suspeito e as demais pessoas que ali estavam.

Durante busca pessoal localizaram na mão da mãe do investigado uma pedra bruta de crack, pesando aproximadamente 12 gramas, que o investigado assumiu a propriedade.

Na continuação da vistoria no imóvel, localizaram também, no quarto, um pote de vidro contendo em seu interior 2 gramas de maconha e a importância de R$92,00 em notas diversas. No quarto da mãe do investigado localizamos R$139,00 também em notas diversas.

Indagado a respeito da droga localizada o suspeito alegou ser apenas usuário de drogas.

Em razão das inúmeras denúncias que davam conta da atividade dele ligada ao tráfico, foi proferida voz de prisão em flagrante delito ao investigado pela prática do crime capitulado no Artigo 33 (Tráfico de Entorpecentes), combinado com o Artigo 40 (circunstâncias agravantes) da Lei 11.343/06.

SEGUNDA PRISÃO

A segunda prisão ocorreu quando os Policiais foram até a Rua Paraguai, porém, no bairro Aeroporto, na residência de pessoa conhecida nos meios policiais pela pratica de trafico de drogas.

Com a chegada das equipes ao local o morador da residência, de vulgo “Jé”, evadiu-se pelos fundos da residência pulando muros e cercas, sendo acompanhado e abordado cerca de 500 metros da sua casa.

No momento da abordagem nada de ilícito foi encontrado em seu poder, momento em que foi algemado por receio de nova fuga.

Em sua residência encontrava-se sua amásia, que acompanhou a busca durante a qual foram encontradas pelo cão farejador nove pedras de crack nos fundos da casa, local este onde o autor empreendeu fuga.

Em seguida o autor levou os policiais até uma residência próxima onde apontou o restante das drogas que ele dispensou durante sua fuga, mais 18 gramas de maconha e uma pedra grande de crack.

Dentro de seu guarda roupa os policiais encontraram a quantia de R$ 43,00 em moeda corrente proveniente do tráfico.

Diante das evidências foram dadas voz de prisão aos autores por trafico de drogas, em seguida os policiais e as várias equipes envolvidas deslocaram até a Delegacia de Polícia, onde o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante aos dois autores por trafico de drogas ficando os mesmos presos na cadeia publica de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

Foi necessário utilização de algemas para condução dos dois presos até à Delegacia de Polícia em razão de fundado receio de fuga, conforme preconiza a súmula vinculante número 11 do STF.