Menina se afoga em rio, pai some e dois morrem tentando salvá-la em SP

De acordo com informações do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBmar), a menina estava brincando na água, por volta das 15h15 desta quinta-feira (16), quando caiu em um buraco e começou a se afogar. O pai dela e dois amigos da família tentaram socorrê-la, mas acabaram sendo puxados pela correnteza e também desapareceram na água.

Os banhistas que estavam no local acionaram os guarda-vidas e avisaram que uma família estava se afogando na foz do Rio Ribeira. Pescadores localizaram os dois amigos do pai da menina e os retiraram da água. Quando os bombeiros chegaram no local, os banhistas já faziam reanimação cardiopulmonar nas vítimas.

Os bombeiros iniciaram as buscas pela menina e pelo pai dela. Pouco tempo depois, o corpo da criança foi encontrado. A menina foi identificada como Maria Rita Farias do Nascimento.

As equipes segue procurando pelo pai da menina, identificado como Anderson Pires do Nascimento, de 41 anos. As buscas foram retomadas na manhã desta sexta-feira. Ainda segundo do GBmar, as vítimas são de Campinas e moravam em Hortolândia.