Bombeiros encontram corpo de homem que desapareceu após carro cair de ponte e afundar em rio

Segundo a polícia, três pessoas estavam no carro. Joel de Campos morreu e o outro passageiro conseguiu se salvar. Juvenal de Campos Filho desapareceu no acidente, no sábado (11), e foi encontrado preso na vegetação, a aproximadamente 20 quilômetros da área em que o carro estava submerso.

“Ontem teve uma elevação do nível da água, cobriu o veículo e hoje houve redução, então os pontos de enrosco estavam mais visíveis”, afirma o capitão dos bombeiros Adriano Brito.

Corpo foi encaminhado ao IML e a Polícia Civil vai esperar o laudo, que deve ficar pronto em até 30 dias.